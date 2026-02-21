¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û STARGLOW¤¬4·î1Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUSOTSUKI¡×¤ÎÁ´¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤¬¸ø³«¡£¿·¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¿³ºº³Ú¶Ê¡ÖGreen Light¡×¡ÖBlast Off¡×¤â¼ýÏ¿ º£ºî¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖUSOTSUKI¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¿³ºº³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ÖGreen Light¡×¡ÖBlast Off¡×¤ÎÁ´3¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£ ½é²óÈ×A¤Î±ÇÁü¥³¥ó