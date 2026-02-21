Ãæ¹ñ¤Î¥²¡¼¥à¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡¢Í·Ì±À±¶õ¤Ï15Æü¡¢Ãæ¹ñ¤È´Ú¹ñ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¶È³¦¤¬ÆüËÜ¤äÊÆ¹ñ¤ÎÂç¼ê¤ÈÂÐÅù¤Ë¶¥Áè¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥²¡¼¥à¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡¢¥¨¥Ö¥ê¥¢¥¤¥É¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥£¤Îµ­»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£µ­»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö¶áÇ¯¤ÎÃæ¹ñ¤È´Ú¹ñ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¶È³¦¤ÎÂæÆ¬¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤À¡×¤È¤·¡¢´Ú¹ñÈ¯¤Î¡ÖLies of P¡×¤äÃæ¹ñÈ¯¤Î¡Ö¸¶¿À¡×¡Ö¹õ¿ÀÏÃ¡§¸ç¶õ¡×¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥×