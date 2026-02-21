¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬5·î¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥Õ¥ë¥Ç¡¼¡×¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯É½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï21Æü¡¢µÜºê¡¦À¸ÌÜ¤ÎÅÎ±¿Æ°¸ø±à¤Ç¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥Õ¥ë¥Ç¡¼¡×¤Ë¤ÆÍè¾ì¼Ô¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥Õ¥ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÏµåÃÄ½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤à2¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍÑ°Õ¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤®¤ã¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤«¤ï¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£µÜ·òÂÀ