¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿»ÒÇ­¤¬¡¢¡È¸¤ÇÉ¡É¤Î¤´²ÈÂ²¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡Ä¡©»×¤ï¤º¶»¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë·ëËö¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ïµ­»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç11.4ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ï¡¢¤â¤¦¤ª¤·¤Þ¤¤¤Í♡♡¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¤Î¤ª²È¤â¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡§Åß¤Î´¨¤¤Ãæ¡¢¡Ø¾²²¼¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿»ÒÇ­¡Ù¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡Ä¸½ºß¤Î