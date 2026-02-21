¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤ÎG1¡Ö³«Àß70¼þÇ¯µ­Ç°¹¾¸ÍÀîÂç¾Þ¡×¤Ï21Æü¡¢4ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¡£22Æü¤Î5ÆüÌÜ10¡Á12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë½àÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£´äÀ¥ÍµÎ¼¡Ê37¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï4ÆüÌÜ1R¤Ç3Ãå¤ËÇ´¤ë¤È¡¢¸åÈ¾8R¤ò¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤ÆÂÔË¾¤Î¥·¥ê¡¼¥º½é¾¡Íø¡£ÆÀÅÀÎ¨6.33¤Ç16°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ÆÍ½ÁªÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£106´ü¤Î°ïºà¤Ï3ÀáÁ°¤Î¤Ó¤ï¤³G2ÃáÉãµÜÈÞµ­Ç°ÇÕ¤òÀ©¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é15Ç¯8¥«·î¤Ç½é¤ÎÆÃÊÌ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö³Í¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¥Û