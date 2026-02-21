BMSG¼çºÅ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦STARGLOW¤¬¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUSOTSUKI¡×¤ò4·î1Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤¬21Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¥½¥í¥«¥Ã¥È¡ÛÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡ªSTARGLOWº£ºî¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖUSOTSUKI¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¿³ºº³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ÖGreen Light¡×¡ÖBlast Off¡×¤ò´Þ¤àÁ´3¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£½é²óÈ×A