¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤¬21Æü¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤ª¤è¤½4»þ´Ö¤Ë¤âµÚ¤ÖÂÇ¤Á¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£22Æü¤«¤é¼ÂÀï¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÃë²á¤®¤ËÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤¬½ªÎ»¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Î¥­¥ã¥ó¥×¼êÄù¤á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤«¤é¤È¤â¤ËÌÔÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿½©¹­Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤È¸á¸å1»þº¢¤«¤é¥á¡¼¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢¸ò¸ß¤Ë¥«¡¼¥Ö¥Þ¥·¥ó¤òÁê¼ê¤ËÆÃÂÇ¤ò´º¹Ô¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î5Ï¢È¯¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É²÷²»¤ò¶Á¤«¤»