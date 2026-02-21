¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯6·î30Æü¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¥·¥ê¡¼¥º15¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¡ØLoveLive! Series 15th Anniversary ¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥Õ¥§¥¹¡Ù¤¬¡¢11·î14ÆüŽ¥15Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û³¨ÊÁ¤¤¤¤¡ªÁ´60¼ïÎà¤Î¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡ÙµðÂç¥¢¥¯¥¹¥¿¤Þ¤¿¡¢¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º15¼þÇ¯¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÁ´60¼ï¤ÎÈ¯Çä