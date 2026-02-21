２０日、試合に臨む韓国のキム・ギルリ（右から４人目）、崔萊禎（チェ・ミンジョン、右から２人目）と米国のコリーヌ・スタダード（右）。３人がそれぞれ上位３位を獲得した。（ミラノ＝新華社記者／薛宇舸）【新華社ミラノ2月21日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は20日、ミラノでショートトラック女子1500メートル決勝が行われた。２０日、試合に臨む韓国のキム・ギルリ（右）、崔萊禎（チェ・ミンジョン）と米国の