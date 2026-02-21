■ミラノ・コルティナオリンピック™（日本時間21日、リビービョ・スノーパーク）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！フリースタイルスキー・男子スキークロスのタイムトライアルが行われ、五輪2大会連続出場となる須貝龍（34・チームクレブ）は1分08秒13で31人中19位。このあとの決勝トーナメント1回戦に挑む。今大会、日本勢は3選手出場し、2度目