¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®ÎÓÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï£²£±Æü¡¢¡ÖµëÉÕÉÕ¤­ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤È¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤òµÄÏÀ¤¹¤ëÄ¶ÅÞÇÉ¤Î¡Ö¹ñÌ±²ñµÄ¡×¤ò½ä¤ê¡¢¡ÖÆÃÄê¤ÎÀ¯ÅÞ¤òÇÓ½ü¤¹¤ë°Õ¿Þ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£¼«Ì±¤¬ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Î£³ÅÞ¤Ë»²²Ã¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÌîÅÞÂ¦¤¬Éý¹­¤¤»²²Ã¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤À¡£¾®ÎÓ»á¤Ï£Ø¤Ç¡¢»²²Ã¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¡Ò£±¡ÓµëÉÕÉÕ¤­ÀÇ³Û¹µ½ü¤ÎÆ³Æþ¤ËÁ°¸þ¤­¡Ò£²¡Ó¾ÃÈñÀÇ¤Ï¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Îµ®½Å¤Ê