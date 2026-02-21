NPB¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤Ï21Æü¡¢22Æü¤Ë¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º 2026µÜºê »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó vs Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯Åê¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Á¾Ã«Î¶Ê¿¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÁ°ÅÄÍª¸à¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¤À¡£