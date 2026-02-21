ÇÐÍ¥¤ÎÂçÏÂÅÄàÓ¡Ê75¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÇÐÍ¥Ãç´Ö¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖÀèÆü¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î4¿Í²ñ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦25Ç¯¶á¤¯Â³¤¯²ñ¡×¤ÈÂçÏÂÅÄ¡£¡Öº£²ó¤Ï¡¢¤¤¤äº£²ó¤â¤«¤Ê¡©Í§ÏÂ·¯¤¬À¼¤ò¤«¤±¤ÆÅ¹¤âÍ½Ìó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤âÍ­¤êÆñ¤¦¡×¤È»°±ºÍ§ÏÂ¤ÎÀ¼³Ý¤±¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ºÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¤Í¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÇ¯Îð¤ÎÏÃ¤·¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎÏÃ¤Ï¤¤¤Ä¤â·«¤ê