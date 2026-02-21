ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ç¡ÖÎÙ¤Î²È¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¸µ¤ÏÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É10Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£