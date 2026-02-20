¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Mrs. GREEN APPLE¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¡¢Âç¿¹¸µµ®¤¬¥½¥í³èÆ°5¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ2·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOITOMA¡Ù¤Î¥È¥ìー¥éー±ÇÁü¤¬¡¢¥ß¥»¥¹¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£±Ç²è¡Ø90¥áー¥È¥ë¡Ù¼çÂê²Î¡Ö0.2mm¡×¤â¼ýÏ¿ 2021Ç¯2·î24Æü¤Ë1st ¥Ç¥¸¥¿¥ëEP¡ØFrench¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¢ー¥ÈÀ­¤òÄÉµá¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¿ô¡¹¥ê¥ê&#1254