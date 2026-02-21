¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØNetflix Japan¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£Âè2²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯(WBC)¤Ç¡¢Âç²ñÁ°¤ÎÎý½¬»î¹ç¤«¤é¿¼¹ï¤ÊÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¸¶Ã¤ÆÁ»á¡û¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ë²þ¤á¤Æ»¿¼­¤òÂ£¤ë¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤Èà¤Ï¸¥¿ÈÅª¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¡×2009Ç¯¤ÎWBC¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¸¶»á¡£ÆóµÜÏÂÌé¤«¤é¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼Áª¼ê¤¬Åö»þ¡¢ËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È(