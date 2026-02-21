¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Û¤·¤Î¤¢¤­¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Û¤·¤Î¤¢¤­48ºÐ¡¢¿åÃå»Ñ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¼ã¤¹¤®¤ë¡×¡Ê10Ëç¡Ë2011Ç¯9·î¤Ëµ³¼ê¤Î»°±º¹ÄÀ®¤È·ëº§¡¢2012Ç¯4·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤·¤Î¡£Ï¢Æü¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¼ã¡¹¤·¤¤¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²óÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¡£¥ì¥®¥ó¥¹¤È¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¸«»ö¤Ê¤¯¤Ó¤ì¤òÈä