³«ºÅÃæ¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Ç¡¢¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ì¥Ú¥¢¤¬¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿½Ö´Ö¤ò²òÀâ¤·¤¿¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢Áª¼ê¤Î¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¤¬£²£±ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼£Ì£É£Ö£Å¥Ë¥å¡¼¥¹¥¸¥°¥¶¥°¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸áÁ°£±£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ç¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤À¸µ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦ÌÚ¸¶¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢É½¾´¼°¤ÇÌÚ¸¶¤¬»°±º¤òÍ¥¤·¤¯»ý¤Á¾å¤²¤ë¡ÖÌÚ¸¶±¿Á÷¡×¤Î±ÇÁü¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì