¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Î¹õÅÄÍ­¡Ê56¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥ÓÆÃÈÖ¡ÖÁ´¹ñ1Ëü¿Í¤Î¥®¥â¥ó¡ª´ØÀ¾¿Í¤Î¥¢¥ì¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó!?¡×¤Ë½Ð±é¡£´ØÀ¾ÊÛ¤Î´íµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£´ØÀ¾°Ê³°¤Î¿Í¡¹¤¬´ØÀ¾¿Í¤ËÊú¤¯µ¿Ìä¤ò¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¡£13°Ì¡Ö¥¨¥»´ØÀ¾ÊÛ¤Ë¸·¤·¤¤¡×11°Ì¤Ë¡Ö´ØÀ¾°Ê³°¤Ë½»¤ó¤Ç¤â°ÕÃÏ¤Ç¤â´ØÀ¾ÊÛ¤ò´Ó¤¯¡×¤Ê¤É¡¢´ØÀ¾¿Í¤¬»ý¤Ä´ØÀ¾ÊÛ¤Ø¤Î¶¯¤¤°¦Ãå¤È¤³¤À¤ï¤ê¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë3°Ì¤Ï¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ò¥Þ¥¯¥É¤È¸Æ¤Ö¡×¡£¹õÅÄ¤Ï¡Ö