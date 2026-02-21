¤³¤Îµ­»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ëËôµÈÄ¾¼ù¤¬6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¾®Àâ¡ØÀ¸¤­¤È¤ë¤ï¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤Ï2023Ç¯¤ÎÂçºå¡£¹â¹»¤ÎÆüËÜ±Ç²è¸¦µæÉô¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿Ìë¤Ëµ×¤·¿¶¤ê¤Ë½¸¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Î²¬ÅÄ¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë²£°æ¤ËÂß¤·¤¿500Ëü±ß¡£¤½¤ì¤¬ÃÇ¤Ä¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤Ê¤¤º¿¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÈÕ2¿Í¤òºÆ¤Ó·ë¤ÓÉÕ¤±¡¢¤½¤·¤Æ°­Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£Àµ¤È¼Ù¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÍÏ¤±¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊÀÄ½Õ¤Î¸å¤ÎÊë¤é¤·¤ò