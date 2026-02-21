º£Ç¯¤ÎÄ¹ºê¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë´ü´ÖÃæ¡¢2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¹ÄÄë¥Ñ¥ìー¥É¡×¤¬21Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¹ºê»Ô½Ð¿È¤Î2¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤¬ÂçÌò¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ¹ÄÄëÌò¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤ÏÄ¹ºê»Ô½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¢Á°¸¶¿ð¼ù¤µ¤ó¡¢ ¹Ä¹¡Ìò¤ÏÆ±¤¸¤¯Ä¹ºê»Ô½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¢°ÂÉô¥Ê¥Ê¥ß¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ ¡Ê¹ÄÄëÌò Á°¸¶¿ð¼ù¤µ¤ó¡Ë ¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Ðー¤¤¡ª°ìÀ¸·üÌ¿¼ê¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«Á´°÷¤ÈÌÜ¤ò¤¢¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡× ¡Ê¹Ä¹¡Ìò °ÂÉô¥Ê¥Ê¥ß¤µ¤ó¡Ë