¡ã¥Û¥ó¥ÀLPGA¥¿¥¤¥é¥ó¥É3ÆüÌÜ¡þ21Æü¡þ¥µ¥¤¥¢¥àCC ¥ª¡¼¥ë¥ÉC¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡þ6649¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£ºÇ½ªÁÈ¤Ç²ó¤Ã¤¿´ä°æÀéÎç¤Ï4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î¡Ö68¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼ó°Ì¤È3ÂÇº¹¤Î¥È¡¼¥¿¥ë17¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¥¿¥¤¤ÇºÇ½ªÆü¤ËÎ×¤à¡£¡ÚºÇ¿·¡ÛÀÚ¤ìÌ£¥Ð¥Ä¥°¥ó´ä°æÀéÎç¤ÎºÇ¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°µÈÅÄÍ¥Íø¤Ï¡Ö68¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë12¥¢¥ó¥À¡¼¡¦11°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¡£»³²¼ÈþÌ´Í­¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë11¥¢¥ó¥À¡¼¡¦18