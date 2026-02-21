¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¤Ï21Æü¡¢¥·¥²¥È¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê²¬»³¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ï¼ó°Ì¤ÎNECÀîºê¤¬²¬»³¤Ë3¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¡¢27¾¡ÌÜ¡Ê4ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£ÃË»Ò¤ÏÅìµþGB¤¬Åì¥ìÀÅ²¬¤ò3¡½1¤Ç²¼¤·¡¢»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ó°Ì¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î6°Ì°ÊÆâ¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£