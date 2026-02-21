¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡ÛÇ®¤¤¥Ð¥È¥ë¤ÈÇ®¾§¥½¥ó¥°¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ØÀïÉ±Àä¾§¥·¥ó¥Õ¥©¥®¥¢¡Ù¤ËÂ³¤¯¿·¤¿¤Ê¡Ø¥½¥ó¥°¥Ð¥È¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ê¥¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥¤¥ó¥È¤¬¼ê³Ý¤±¡¢Elements Garden¤¬Á´³Ú¶Ê¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë²»³Ú´ë²è¡ØGHOST CONCERT¡Ù¡£¤½¤Î¿·ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¥³¥ó¥µ¡¼¥È : missing Songs¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¶Èº²REQUIEMER¡×¤ÎTV Size¤¬¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¡ªºî