¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡Ë¢¦Âè£³Àá²£ÉÍ£Æ£Í¡½±ºÏÂ¡Ê£²£±Æü¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë±ºÏÂ¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç²£ÉÍ£Æ£Í¤Ë£²¡½£°¤È¾¡Íø¤·¡¢º£µ¨£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡££°¡½£°¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾£±£°Ê¬¡£º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î£Ä£Æ²®¸¶ÂóÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç¿ÊÆþ¤·¤Æ¤­¤¿±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î£Ä£Æ´Øº¬µ®Âç¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£°ìÅÙ¤ÏÁê¼ê£Ç£Ë¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯È¿±þ¤·¤¿´Øº¬¤¬±¦Â­¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾£³£¹Ê¬¡¢²£ÉÍ£Í