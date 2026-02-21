¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎNTT¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1ÉôÂè9ÀáÂè1Æü¤Ï21Æü¡¢¿À¸Í¥æ¥Ë¥Ð¡¼µ­Ç°¶¥µ»¾ì¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºë¶Ì¤¬¿À¸Í¤Ë24¡½40¤ÇÇÔ¤ì¤Æº£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¡¢³«Ëë¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤Ï8¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¿À¸Í¤Ï8Ï¢¾¡¤Ç1ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£Åìµþ¥Ù¥¤¤ÏÁêÌÏ¸¶¤ò26¡½10¤ÇÂà¤±¡¢8¾¡1ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ40¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£3Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤àBLÅìµþ¤Ï¥È¥è¥¿¤Ë21¡½52¤ÇÇÔ¤ì¡¢3Ï¢ÇÔ¤Ç5¾¡4ÇÔ¡£¥È¥è¥¿¤Ï2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£BRÅìµþ¤Ï±º°Â¤ò41¡½19¤Ç²¼¤·¤Æ5¾¡4ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£