¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî²ñ¼Ò¡¦ufotable¤Ï21Æü¡¢¡ØËâË¡»È¤¤¤ÎÌë¡Ù¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¤¬2026Ç¯¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£±ÇÁü¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢·à¾ì¥¢¥Ë¥á²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2021Ç¯12·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÔË¾¤Î¿·¾ðÊó¤È¤Ê¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØËâË¡»È¤¤¤ÎÌë¡Ù¿·¾ðÊó±ÇÁü¡ØËâË¡»È¤¤¤ÎÌë¡Ù¤Ï¡¢TYPE-MOON¤¬³«È¯¡¦ÈÎÇä¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Î¥Ù¥ëPC¥²¡¼¥à¤Ç¡¢2012Ç¯4·î12Æü¤ËÈ¯Çä¡£¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¡Ø¶õ¤Î¶­³¦¡Ù¡ØFate¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ëÆà¿Ü¤­¤Î¤³¡¢¥°¥é