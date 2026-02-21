Sakurashimeji¤¬¡¢ÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢ー¡ØSakurashimeji Live House Tour 2026 Nice Two Meet You¡Ù¤ò7·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¤µ¤¯¤é¤·¤á¤¸¡¢10²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ø¤·¤á¤¿¤ó¡Ù¤ÇÀÀ¤¦10Ç¯¸å¤Î»ÑÎÏ¶¯¤¯ÆÏ¤±¤¿µ°À×¤È½¸ÂçÀ®¡Ë ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢ËÜÆü2·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØSakurashimeji ºùTOUR 2026¡Ù¤Î½éÆü¸ø±é¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£3ÅÙÌÜ¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢ー¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ºë¶Ì¡¢ÀéÍÕ¡¢Åìµþ¤Î3¥«½ê¤ò¤Þ¤ï¤ë¡£ÂÐ¥Ð¥óÁê¼ê¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢