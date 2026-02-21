ÂçÁêËÐ¤Î¸µ´ØÏÆ¤Ç½½Î¾¤ÎÌÀÀ¸¡Ê30¡Ë¡áËÜÌ¾¡¦ÀîÈªÌÀÀ¸¡¢Î©Ï²Éô²°¡á¤¬21Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¾®²ÆÉ×¿Í¡Ê29¡Ë¡áµìÀ«ºûÌÚ¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡á¤È¤Îµó¼°¡¢ÈäÏª±ã¤ò³«¤­¡¢ÄïÄï»Ò¤Ç²£¹Ë¤ÎË­¾ºÎ¶¡Ê26¡Ë¤éÌó700¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£22Ç¯Åß¤ËÀõÁð¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢ÍâÇ¯²Æ¤Ë¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¡£°ìºòÇ¯¤Î12·î25Æü¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·ºòÇ¯2·î11Æü¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÉ×¿Í¤Ï¡ËÌÀ¤ë¤¯¤Æ¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¥¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¡£²È¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯½Ð¸þ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë