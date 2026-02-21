·§ËÜ¸©±×¾ëÄ®¤¬À°È÷¤¹¤ëÄ®Æ»¡ÖÂèÆóÆîËÌÀþ¡×¤Î°ìÉô¤¬´°À®¤·¡¢³«ÄÌ¼°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂèÆóÆîËÌÀþ¡×¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤âµ¡Ç½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë´´ÀþÆ»Ï©¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î°ìÉô¤Ç¡¢º£²ó¤Ï180¥áー¥È¥ë¤¬³«ÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÖÂèÆóÆîËÌÀþ¡×Á´Àþ¤Î´°À®¤Ï2028Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£