¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè3Àá¼¯Åç2¡½0Çð¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¥á¥ë¥¹¥¿¡Ëºòµ¨¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¼¯Åç¤¬Æ±2°Ì¤ÎÇð¤ò¥Û¡¼¥à¤Ç²¼¤·¡¢2Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£Á°È¾25Ê¬¤ËGKÁáÀîÍ§´ð¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÁê¼ê¤òÅÝ¤·¤ÆPK¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¡¢FWºÙÃ«¤¬¤É¿¿¤óÃæ¤ËÉâ¤«¤»¤¿¥Á¥Ã¥×¥­¥Ã¥¯¤òÀµÌÌ¤Ç¥­¥ã¥Ã¥Á¡£¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤°¤ÈÆ±36Ê¬¡¢FW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤Î2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡£Ãæ±ûº¸¤ÎFK¡¢MFÈõ¸ýÍºÂÀ¤¬½³¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òFWÎëÌÚÍ¥Ëá¤¬¥Õ¥¡¡¼¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡£¥´