Ãæ±ûÂç³ØË¡²ÊÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤ÇÊÛ¸î»Î¤ÎÌîÂ¼½¤Ìé»á¤¬£²£±Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¤·¡¢Åìµþ¿·Ê¹¤¬·ÇºÜ¤·¤¿¡ÖËÜ²»¥³¥é¥à¡×¤Ç¡¢Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¤ÎºØÆ£ÈþÆà»Ò»á¤¬¡Ö¹â»ÔÝµ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£ÌîÂ¼»á¤Ï¡Ö¿ÍÌ¾¤ËÉÂÌ¾¤òÉÕ¤±¤ë¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ï¡¢È¯¸À¼Ô¤Î¥â¥é¥ë¤òµ¿¤¦¡£ÂÐ¾Ý¿ÍÊª¤ò¡ØÉÂ¸¶ÂÎ¡Ù¤ÈÆ±»ë¤¹¤ëÈÜÎô¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÉÂµ¤¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÌµ¿À·Ð¤µ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬·ù¤Ê°õ¾Ý¤òÊú¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£