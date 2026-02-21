¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬Åê¼ê¿Ø¤Î¥Õ¥©¥È¥Ç¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎµåÃÄ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢¥­¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥©¥È¥Ç¡¼¡×¤Ç¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤äº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤é¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬Â·¤¦°ìÊý¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤ÎÉÔºß¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö±Ê±ó¤Ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬Îø¤·¤¤¡×¤ÈÃ²¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µåÃÄ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤´¤È¤ËÊ¬¤±¤ÆÁª¼ê¤¿