·²ÇÏ¸©´ÛÎÓ»Ô¤Î½»Âð¤ÇÀ¸¸å1¤«·î¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¿å¤ËÄÀ¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¹ñÀÒ¤ÎÊì¿Æ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¹ñÀÒ¤ÎÌµ¿¦¡¢¥¢¥¯¥¿¥ë¡¦¥ë¡¼¥ÊÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥¿¥ëÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤­¤Î¤¦¡Ê20Æü¡Ë¼«Âð¤Ç¡¢À¸¸å1¤«·î¤ÎÂ©»Ò¡¢¥Û¥»¥¤¥ó¡¦¥¢¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ï¥É¤Á¤ã¤ó¤ò¿å¤ËÄÀ¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö·ïÅö»þ¡¢¼«Âð¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥¿¥ëÍÆµ¿¼Ô¤È¥¢¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ï¥É¤Á¤ã¤ó¤¬2¿Í¤Ç¤¤¤¿¤È