¥×¥íÌîµå¤Î¥ªー¥×¥óÀï¤¬21Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ëー¥­ー¤¬³«Ëë1·³Æþ¤ê¤òÁÀ¤¤¥¢¥Ôー¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«ー¥×¤ÏDeNA¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÏÂÐ³°»î¹ç½éÅÐÈÄ¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¥ëー¥­ー¡¦óîÆ£ÂÁÄ¾¡£¤½¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë¥Õ¥©¥¢¥Üー¥ë¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥à¥êー¥Äー¥Ùー¥¹¤òÍá¤Ó½é²ó¤Ë¼ºÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£Â³¤¯2²ó¤Ï»°¿¶¤òÃ¥¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2²ó