SNS¤«¤éÆþ¼ê¤·¤¿¼Ì¿¿¡£20Æü¤Ë¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿¥ë¤«¤éÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¶õÊì¡Ö¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡×¤¬¼Ì¤ë/@dparody/Instagram/Reuters¡ÊCNN¡ËÊÆ³¤·³¤Î¶õÊì¡Ö¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡×¤òÃæ³Ë¤È¤¹¤ë¶õÊìÂÇ·â·²¤¬ÃÏÃæ³¤¤ËÆþ¤ê¡¢ÃæÅì¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë·³»ö¹ÔÆ°¤ÎÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÃæ¡¢ÃæÅìÃÏ°è¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÂ¾¤ÎÂ¿¿ô¤ÎÊÆ·³ÀïÎÏ¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¤òÃæÅì¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¹Í