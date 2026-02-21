秋田市の酒造会社で恒例の酒蔵開放が行われ、多くの日本酒ファンでにぎわいました。「髙清水」の銘柄で知られる秋田酒類製造。平川順一社長「髙清水のお酒造りに対する思いや心意気、そういったものを少しでも感じていただければ」毎年新酒が完成するこの時期にあわせて酒蔵を一般に開放していて、今年は560人に限って行われました。酒蔵の見学ではもろみ作りを間近で見られるほか、酒造りの一部を体験できます。作り