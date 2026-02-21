NMB48¤ÎË§²ìÎé¤¬2·î21ÆüSHIBUYA TSUTAYA¤Ë¤Æ¡¢1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Ý¤ó¤Ã¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛË§²ìÎé¡¢Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¹õ¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì ËÜºî¤ÏNMB48¤Î¿·¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡È¤ì¤¤¤Ý¤ó¡ÉË§²ìÎé¤Î½é¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡£¡Ö1st¼Ì¿¿½¸¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤Êµ¡²ñ¤Þ¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦½é¿åÃå¡¢½é¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥·ー¥ó¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î°ÕÍßºî¤Ç¡¢º£¤·¤«»£¤ì¤Ê¤¤19ºÐ¤Î¿ð¡¹¤·¤¤½Ö´Ö¤ò¼ý¤á¤¿1