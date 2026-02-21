3·î3Æü¤òÁ°¤Ë¡¢´ØÅìºÇÂçµé¤Î¤Ò¤Êº×¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÀéÍÕ¸©¾¡±º»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û°µ´¬¤Î¤Ò¤Ê¿Í·Á¤ÎÍÍ»Òº£Ç¯¤Ç23²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤«¤Ä¤¦¤é¥Ó¥Ã¥°¤Ò¤Êº×¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é´óÂ£¤µ¤ì¤¿¤ª¤è¤½2Ëü5ÀéÂÎ¤Î¤Ò¤Ê¿Í·Á¤¬»ÔÆâ¤Ë¾þ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È°ìÈÖ¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È±ó¸«Ì¨¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ËèÄ«¡¢¤Ò¤ÊÃÅ¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿60ÃÊ¤¢¤ëÀÐÃÊ¤Ë¤Ò¤Ê¿Í·Á¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤è¤½1800ÂÎ¤òÁ°¤Ë¡¢Ë¬¤ì¤¿´Ñ¸÷µÒ¤Ï¿Í·Á¤ÎÉ½¾ð¤ä