¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀïµð¿Í£±¡½£³¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£±Æü¡¦ÆáÇÆ¡Ëµð¿Í¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¤Ç»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¡££²²ó£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³£²¥±¥¿¾¡Íø¤Î±¦ÏÓ¤Ï³«ËëÅê¼ê¤ÎÉ®Æ¬¸õÊä¡£½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤ò·ë²Ì¤Ç¼¨¤·¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ËÜ¿Í¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ºòÇ¯£±£±·î¤Î¥ª¥Õ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¡Ö°Ë¿¥¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»³ºê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¡ÖÂÎÄ´¤â¤¢