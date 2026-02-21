◆オープン戦巨人１−３日本ハム（２１日・那覇）巨人・杉内俊哉投手チーフコーチがオープン戦初戦で好投した北浦竜次投手とエルビス・ルシアーノ投手を絶賛した。日本ハムを自由契約となり加入した北浦は、サウスポーから繰り出す最速１５０キロの直球を軸に１回パーフェクトで２奪三振をマーク。来日４年目、育成右腕ながら１軍キャンプスタートを勝ち取ったルシアーノも同じく１回パーフェクトで２Ｋ、最速１５１キロと猛