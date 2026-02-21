¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥«¥Ê¥ÀÀ¾Éô¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½£¤Î³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç8¿Í¤¬»àË´¤·¤¿½ÆÍð¼Í»ö·ï¤Ç¡¢ºòÇ¯6·î¤ËÍÆµ¿¼Ô¤Î½÷¡Ê18¡Ë¤¬ÂÐÏÃ·¿¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¡×¤È½Æ·â¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤òÊÆ¥ª¡¼¥×¥óAI¤¬ÇÄ°®¤·¡¢¥«¥Ê¥À·Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ»æ¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ê¤É¤¬20ÆüÊó¤¸¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óAI·Ð±Ä¿Ø¤Ï¡¢²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤¬ÄÌÊó´ð½à¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤ÆÄÌÊó¤ò¸«Á÷¤ê¡¢