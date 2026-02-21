2·î21Æü¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025－26 SEASON¡ÙB2¥êー¥°ÀïÂè21Àá¤Î7»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ ÅìÃÏ¶è5°Ì¤Î´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥º¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤Î²£ÉÍÉðÆ»´Û¤ÇÆ±3°Ì¤Î²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡£Âè3¥¯¥©ー¥¿ー½ªÎ»»þ¤Ë64－50¤È´ä¼ê¤¬¥êー¥É¤ËÀ®¸ù¤·¡¢ºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤Ï²£ÉÍEX¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¹¶Àª¤ËÂç¤­¤¯¶ì¤·¤à¤â¡¢¥Î¥¢¡¦¥¬ー¥êー¤¬ÃÍÀé¶â