¡ÚJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° EASTÂè3Àá¡Û(Ì£¥¹¥¿)ÅìµþV 2-2(PK4-3)Ä®ÅÄ<ÆÀÅÀ¼Ô>[Åì]»³¸«ÂçÅÐ(89Ê¬)¡¢µÈÅÄÂÙ¼ø(90Ê¬+5)[Ä®]ÁêÇÏÍ¦µª(69Ê¬)¡¢Ãæ»³ÍºÂÀ(80Ê¬)<·Ù¹ð>[Ä®]¥¨¥ê¥­(74Ê¬)¼ç¿³:ÃÓÆâÌÀÉ§¨¦ÅìµþV¤¬0-2¤«¤éÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤ÆPK¾¡¤Á! Ä®ÅÄ¤È¤Î¡ÈÅìµþ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡É¤òÀ©¤¹