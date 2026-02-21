[2.21 J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EASTÂè3Àá ÅìµþV 2-2(PK4-3) Ä®ÅÄ Ì£¥¹¥¿]¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤·ã¤·¤¤°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EASTÂè3Àá¤¬21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼ó°ÌÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤È3°ÌFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬ÂÐÀï¡£¥Û¡¼¥à¤ÎÅìµþV¤¬0-2¤«¤é½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤­¡¢PK4-3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÌµÇÔ¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¡ÈÅìµþ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡É¡£Ä®ÅÄ¤Ï197cm¤Î¿·²ÃÆþFW¥¤¥§¥ó¥®¤ò¥ê¡¼¥°Àï¤Ç½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£17Æü¤ÎAFC¥Á¥ã