¡ÚJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° EAST-AÂè3Àá¡Û(ÀµÅÄ¥¹¥¿)·²ÇÏ 1-1(PK5-6)»³·Á<ÆÀÅÀ¼Ô>[·²]¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë(75Ê¬)[»³]¥Ç¥£¥µ¥í»¸¥·¥ë¥ô¥¡¡¼¥Î(8Ê¬)<·Ù¹ð>[»³]ÝæÅÄÎ¼¿¿(32Ê¬)¼ç¿³:ÂçÄÚÇîÏÂ