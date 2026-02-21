¡ÚJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° EAST-AÂè3Àá¡Û(¥ì¥â¥óS)¾ÅÆî 1-0(Á°È¾0-0)È¬¸Í<ÆÀÅÀ¼Ô>[¾Å]»³ÅÄ´²¿Í(70Ê¬)<·Ù¹ð>[¾Å]´Ü¹¬´õ(15Ê¬)¡¢»³ÅÄ´²¿Í(55Ê¬)¡¢ÅÏî´·¼¸ã(89Ê¬)¼ç¿³:ÅÄÃæÎè¶©