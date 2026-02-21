¡þ¥×¥íÌîµå ¥ª¡¼¥×¥óÀï ¥ä¥¯¥ë¥È3-1µð¿Í(21Æü¡¢²­Æì¡¦ÆáÇÆ)¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëµð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¥ë¡¼¥­¡¼¡¦³§Àî³ÙÈôÁª¼ê¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¡£ÂÇÀÊ¤Ç¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ä¡¢ÁöÎÝ¤Ê¤É¤Ç¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ±ûÂç¤ËºßÀÒ¤¹¤ë³§ÀîÁª¼ê¤Ï¡¢ÅìÅÔÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç»Ë¾å25¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÄÌ»»100°ÂÂÇ¤òÃ£À®¡£4Ç¯½©¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.447¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ç¤Î½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤ò1·³¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÂÇ