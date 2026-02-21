ÂÇ·âÎý½¬¤ËÎ×¤àº´Æ£¡áµÜºê3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤Î¶¯²½¹ç½É¤¬21Æü¡¢µÜºê»Ô¤Î¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÒ¡ÊDeNA¡Ë¤äº´Æ£¡Êºå¿À¡Ë¤¬ÂÇ·âÎý½¬¤Ç±Ô¤¤ÂÇµå¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£22Æü¤Ë½é¼ÂÀï¤È¤Ê¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢Á¾Ã«¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¥­¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î¾¾°æ¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤¬º¸µÓÉÕ¤±º¬¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤¿¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾ðÊó¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È