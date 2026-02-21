¡ÖÈÈ¿Í¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡×¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë¤½¤Î°ì¸À¤¬¡¢·Ù»¡¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¶¸¤ï¤»¤¿¡£Â´¶È¼°¤ÎÆü¤ÎÌë¡¢¼«Âð¤Ç·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ³ØÀ¸¤ÎÌ¼¡£ÁÜºº¤¬ÌÂÁö¤¹¤ëÃæ¡¢Éâ¾å¤·¤¿¤Î¤Ï³ÐÀÃºÞ»ö·ï¤Ç¹´Â«Ãæ¤ÎË½ÎÏÃÄ°÷¤Î¾Ú¸À¤À¤Ã¤¿¡£Î¢¼è¤ê¤âË³¤·¤¤¤Þ¤Þ¡È¿¿ÈÈ¿Í¡É¤È¤µ¤ì¤¿ÀÄÇ¯¤Ï¡¢Ìµ¼Â¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¾¼ÏÂ¤Î°Ç¤ËËä¤â¤ì¤¿ÑÍºá»ö·ï¤ò¡¢¿·´©¡ØÀ¤³¦¤Çµ¯¤­¤¿¶²ÉÝ¤ÎÑÍºá¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼35¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´